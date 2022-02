Juventus, Allegri: “Buona partita e buon risultato”

L'analisi del tecnico bianconero dopo il pareggio esterno

Il commento del tecnico della Juventus, Max Allegri dopo l'1-1 contro il Villareal: "Abbiamo preso due imbucate alla fine e abbiamo rischiato anche di perdere. La squadra ha fatto bene nel primo tempo poi nel secondo abbiamo preso il gol quando la partita sembrava in controllo. Buona partita e buon risultato adesso ci giocheremo la qualificazione nel match di ritorno a Torino. Match che va giocato per vincere come se fosse una finale e recuperiamo qualcuno degli infortunati".