Juventus, Allegri: “Chelsea squadra di contropiedisti e non dà punti di riferimento”

Il tecnico bianconero ha presentato il match di Champions League di domani

La Juventus, prima a punteggio pieno dopo quattro giornate della fase a gironi della Champions League, domani sera (alle ore 21.00) andrà in scena a Stamford Bridge contro i Campioni d’Europa in carica del Chelsea. A Torino, nella gara di andata furono i bianconeri a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Chiesa. Dopo aver raggiunto con due turni di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale, per i bianconeri il prossimo step sarà chiudere il girone da primi in classifica. Per farlo, tanto dipenderà dalla gara contro i Blues. Oggi Mister Allegri ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia, prima della partenza per Londra. «Domani ci giochiamo il primo posto nel girone contro una squadra che guida la classifica in Premier League ed è la detentrice del titolo in Champions League. Il Chelsea è una squadra che offre pochi punti di riferimento, specialmente in attacco, e in rosa può contare su tanti contropiedisti. Sicuramente varia il proprio modo di giocare in base alla presenza o meno in campo di Lukaku, ma noi dovremo pensare soltanto a noi stessi senza farci condizionare da questo tema. Dovremo essere bravi a giocare una gara tecnicamente valida, con lucidità e con personalità. Sarà un test molto probante e una tappa importante nel percorso di crescita della squadra, percorso di crescita che dovrà essere portato avanti con equilibrio».