Juventus, Allegri: “Contro lo Zenit buon risultato brutta prestazione”

Il commento di mister Allegri dopo l'1-0 a San Pietroburgo

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha commentato ai microfoni di Sky il successo sullo Zenit per 1-0: "Sicuramente non è stata una bella partita la nostra ma ho sbagliato anche io. Il risultato è buono ma la prestazione è brutta e in vista dell'Inter è la situazione perfetta visto che andremo a Milano con la rabbia giusta per giocare meglio".