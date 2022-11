Juventus, Allegri: “Dobbiamo andare in Europa League, facendo una partita giusta”

Ultima partita della fase a gironi della Champions League per la Juventus, che domani sera (ore 21) ospita all’Allianz Stadium il Paris Saint-Germain. Oggi Mister Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. «A parte Locatelli, per domani non riusciamo a recuperare nessun altro giocatore. Scenderanno in campo dei giovani che hanno già giocato a Lecce. Dobbiamo andare in Europa League, facendo una partita giusta perché affrontiamo una delle squadre più forti. Serve una gara intelligente, dobbiamo essere bravi in fase difensiva anche perché all’andata a Parigi abbiamo regalato due gol. Dobbiamo avere fiducia. L’eliminazione dalla UCL brucia, ci fa male dentro, ci deve creare rabbia e stimoli per il proseguo della stagione». Il tecnico bianconero ha poi parlato di alcuni singoli. «Rabiot sta facendo cose importanti, l’altra sera a Lecce ha fatto una partita di grande intelligenza tattica, sta migliorando nelle prestazioni, ha raggiunto un’ottima maturità. Vlahovic domani non è a disposizione, sono tre giorni che non si allena, speriamo di averlo con l’Inter. Domenica dovremmo avere a disposizione Di Maria e Bremer, mentre per le ultime due gare di campionato potremmo avere Paredes. Chiesa? Non è nelle condizioni ideali per poter giocare una partita. Speravo di riaverlo prima, ma purtroppo non è stato possibile».