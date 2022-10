Juventus, Allegri: “Dobbiamo vergognarci e stare in silenzio”

Molto rabbuiato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri dopo la sconfitta sul terreno del Maccabi Haifa per 2-0. «C’è solo da fare silenzio. Abbiamo fatto una prova non all’altezza, soprattutto da un punto di vista caratteriale. Domani rientriamo e rimaniamo in Continassa fino al Derby: è un atto dovuto alla società, ai tifosi e a noi stessi. Qui si parla di testa e passione, perché si gioca ognuno per sé stesso e a me non piace: è questione di aver voglia di far fatica, di avere una compattezza. Il Presidente dice che dobbiamo vergognarci? Ha perfettamente ragione, abbiamo fatto uno dei peggiori primi tempi degli ultimi periodi, stare insieme ci deve fare bene per lavorare, riposare e riflettere. Alle dimissioni non ho mai pensato, perché più la sfida è difficile, più è bella. Questo deve entrare nella testa di tutti: se ne esce con coraggio, voglia e passione».