Juventus, Allegri: “Domani la gara contro il Benfica non è decisiva ma importante”

la Juventus vuole dimenticare la partita con la Salernitana finita tra le polemiche per l'errore dell'arbitro sul fuorigioco inesistente di Bonucci. Per la squadra di Max Allegri è vigilia di una grande notte europea. Domani (ore 21) la Juventus affronta il Benfica nella seconda giornata del gruppo H di Champions League. Oggi Mister Allegri ha parlato nella classica conferenza stampa della vigilia. L’allenatore della Juventus ha iniziato facendo il punto sulla squadra per domani. «Abbiamo recuperato Di Maria, ma non so ancora se lo schiererò dall’inizio. Szczesny potrebbe essere a disposizione, lo scoprirò dopo la conferenza stampa. Alex Sandro sul rigore conquistato domenica ha avuto un problema all’adduttore, vedremo se riusciremo a recuperarlo per Monza. Locatelli e Rabiot sono out». Poi l’analisi del match. «Il Benfica come società ha una storia europea importante, sono abituati a giocare queste partite, è fatta di buoni giocatori e ha un allenatore che ha dato molta aggressività. Domani la gara non è decisiva ma importante. Per ottenere la vittoria dobbiamo fare una prestazione compatta e avere poche amnesie. Quando non riesci a fare gol, non devi subirlo. La squadra non deve andare in stato d’agitazione o d’ansia. Nelle partite non bisogna strafare, bisogna solo fare. Vlahovic? L’ho visto bene, sta migliorando, sono molto contento di quello che sta facendo. Dei giocatori di livello internazionale con minor esperienza insieme a Haaland e Mbappé è uno dei migliori».