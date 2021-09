Juventus, Allegri: “Idee confuse sull’attacco. Voglio Champions e scudetto”

Massimiliano Allegri non si nasconde: il tecnico vuole una Juventus competitiva sia in campionato che in Champions League

La Juventus si prepara alla sfida contro il Chelsea. Un match importante per capire se i bianconeri sono davvero usciti dalla crisi di inizio stagione e se hanno le carte in regola per puntare in alto. Il tecnico Massimiliano Allegri spiega il suo punto di vista in conferenza stampa: "Ho le idee confuse sull'attacco... Scherzi a parte, è stato un buon allenamento. C'è Rabiot, Ramsey è out. Domattina deciderò: come ha detto prima Giorgio, ci vorrà una partita tecnica. Sono solidi, Tuchel ha fatto un grande lavoro. Sono forti in contropiede, sono forti nelle palle inattive. Sarà un bel test lì, magari domani sera non lo prendiamo. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo esser bravi a stare in campo. Bonus in caso di vittoria Champions? Certo ce ce l'ho: ognuno ha ambizione, ognuno ha desiderio. Domani giochiamo contro i Campioni d'Europa, sarà una serata magnifica indipendentemente da come finirà. Serviranno entusiasmo, voglia ed emozione di giocare queste partite. E' questo che ti porta a far cose straordinarie, tutti dobbiamo lavorare per fare il massimo. Vincere la Champions, il Campionato. Solo così arrivi in cima. Il desiderio nostro è arrivare in finale. Non so se ci arriveremo ma è un obiettivo da andare a prendere. Uguale lo Scudetto, è questo che fa la differenza. E' amor proprio, ambizione, per stare in una grande squadra. Non puoi vincere tutti gli anni, poi ci sono gli altri, poi vincere è straordinario. Però è quello".