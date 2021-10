Juventus, Allegri: “La squadra ama difendersi. Caso Orsato? Fa parte dell’Italia”

Massimiliano Allegri spiega il suo punto di vista sul momento della Juventus, in netta ripresa

La Juventus sembra aver ritrovato la retta via. Quattro vittorie consecutive in campionato, sei considerando anche la Champions League. E ora contro lo Zenit si può ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione. Massimiliano Allegri spiega cosa sembra essere tornato a funzionare pienamente in casa Juve in conferenza stampa: "Mi viene da sorridere quando dicono 'la mia Juve'. Non è mia. Ho a disposizione giocatori bravi che la società mi ha messo a disposizione. Alcuni li conoscevo, altri no, e anche nelle sostituzioni e nella gestione degli allenamenti erano novità. Adesso la squadra ha piacere a difendere, è una bella cosa: il calcio è fatto di difesa quando non ce l'hai e di attacco quando non ce l'hai, poi dobbiamo migliorare entrambe le fasi. E' migliorata la condizione, i risultati aumentano l'autostima e lavori con più serenità, fai giocate con più tranquillità. Nei momenti di difficoltà, in quelli topici, la palla inizia a pesare e lì devi essere abituato. Serve la capacità, un pezzettino alla volta, di recuperare in campionato e di farci trovare pronti al momento giusto. Le cose cambieranno sicuramente".