Juventus, Allegri: “Match con lo Zenit è importante per la Champions”

Il tecnico bianconero ha stimolato la sua squadra

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha spronato i calciatori in vista del match di Champions League contro lo Zenit: "Quella di domani è una partita importante e abbiamo due risultati su tre per passare il turno e accedere agli ottavi di finale. Bisognerà affrontarla con lucidità facendo meglio in fase difensiva rispetto al campionato. In questi giorni di ritiro abbiamo guardato assieme un po' di video. Siamo caduti e bisogna rialzarci subito in campionato. Aver parlato di vergogna? Bisogna rendersi conto che abbiamo una responsabilità importante, abbiamo preso tanti gol da squadre di media-bassa classifica e questo non deve accadere più. In questo momento siamo arrabbiati e dispiaciuti, dato che in cinque giorni abbiamo buttato via quello che avevamo costruito in un mese e mezzo. Dobbiamo migliorare e dobbiamo trovare soluzioni al problema: lavorare e stare in silenzio, giocare le partite e vincerle. Ho una squadra intelligente, non c’è neanche bisogno di alzare la voce, i ragazzi anno capito in che siamo in un momento no». Per quanto riguarda i giocatori bianconeri, il Mister ha poi spiegato chi potrà esserci contro la squadra russa. «De Ligt e Chiesa stanno bene, gli unici indisponibili sono Kean, De Sciglio e Ramsey. Domani mattina deciderò chi dovrà giocare».