Juventus, Allegri: “Noi a zero punti e contro il Maccabi conta solo vincere”

Notte europea importante domani sera (ore 21) all’Allianz Stadium, con la Juventus che ospita il Maccabi Haifa nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Oggi ha presentato la sfida Mister Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Rispetto alla partita contro il Bologna ci sarà qualche cambiamento. Abbiamo tante gare ravvicinate e ho la possibilità di ruotare i giocatori e questo è molto importante. Devo ancora decidere la formazione. Nel girone abbiamo zero punti dopo due partite, domani dobbiamo vincere. Non dovremo avere fretta e ansia, il Maccabi ha una rosa importante, quella di domani non è una partita semplice, bisogna avere rispetto per loro. Milik? Ha un leggero affaticamento ma domani sarà a disposizione, verrà in panchina sperando di non doverlo usare. Di Maria sta molto meglio, anche fisicamente, ha avuto la possibilità di allenarsi di più. Domani farà un’ottima partita. Chiesa? Sono molto contento per Federico, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile». L’allenatore della Juventus ha concluso la conferenza parlato di Gonzalo Higuain, che nella giornata di ieri ha dato l’addio al calcio. «Voglio mandare a Gonzalo un grande saluto e un abbraccio, vederlo giocare era un piacere, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua “seconda” vita e ringraziarlo per aver deliziato per tanti anni i campi di calcio».