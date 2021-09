Juventus, Allegri: “Non era facile dopo il campionato ma siamo stati bravi”

L'analisi del tecnico bianconero dopo il 3-0 al Malmoe

Facile vittoria nel debutto di Champions League per la Juventus che ha vinto in Svezia per 3-0 contro il Malmoe. Questa l'analisi del tecnico Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: "Non era semplice visto che arrivavamo da un momento non facile in campionato e poi quando vinci queste partite è tutto facile ma se poi lasci punti per strada allora diventa un casino. I ragazzi son stati bravi, dovevamo far gol prima del 2-0, nel secondo tempo evitare meno contrasti. Dobbiamo migliorare la gestione ma ci vuole tempo, risultati dalla nostra parte e conoscenza".