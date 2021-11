Juventus, Allegri: “Non pensiamo ai prossimi mesi. Dobbiamo solo agire”

Il tecnico Massimiliano Allegri racconta le sue impressioni sul momento della Juventus in Champions League

La Juventus prova a chiudere il discorso sul primato nel proprio girone. Domani i bianconeri sfideranno il Chelsea, già battuto nella gara d'andata, ma separato in classifica di soli tre punti. Il tecnico Massimiliano Allegri spiega ai microfoni di Sky Sport cosa si aspetta dai suoi uomini: "La situazione è buona, abbiamo Danilo fuori 2 mesi ma pensavo peggio, Kulusevski si è tolto un dente. Da Sciglio recupererà a breve, Bernardeschi ancora no ma presto recupereremo tutti. Chiellini è da mercoledì con la squadra. Giocheremo una partita bellissima contro il Chelsea che ha vinto la Champions l'anno scorso. Servirà una grande prestazione dal punto di vista tecnico. Per non perdere di vista il nostro obiettivo dobbiamo pensare a una partita alla volta. Non dobbiamo pensare ma solo fare. Domani giocheremo a Londra con il Chelsea, poi sabato dovremo fare un'altra grande partita contro l'Atalanta. Inutile pensare a cosa succederà tra due o tre mesi".