Juventus, Allegri: “Quella di oggi è stata una bella serata”

Il commento del tecnico dopo il successo contro il Malmo

«Quella di oggi è stata una bella serata sia per il risultato che per il primo posto nel girone. Abbiamo giocato una buona gara, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa, però, avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni create. Dobbiamo cercare di essere più cinici sotto porta, cercando di andare in gol con più frequenza. Mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori a inizio gara perché sono scesi in campo con l'obiettivo di aggredire alti l'avversario, cercando di sbloccare la gara quanto prima. Come ho detto, però, dobbiamo migliorare la nostra percentuale realizzativa in rapporto alle situazioni da gol create. Sabato ci attende una gara complicata contro il Venezia e sarà importante invertire immediatamente la tendenza. Sarà altresì fondamentale fare un match ordinato e soprattutto molto attento sotto l'aspetto mentale».