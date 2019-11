Juventus-Atletico Madrid diretta e streaming, dove vedere il match oggi 26 novembre

Juventus-Atletico Madrid, si gioca all’Allianz Stadium alle 21 oggi 26 novembre il quinto appuntamento del girone di Champions League. In palio la testa del girone. La squadra di Sarri vuole chiudere ogni discorso per il primo posto. Torna Cristiano Ronaldo a dare una mano ai bianconeri dopo l’assenza in campionato.

Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni – La Juventus cambia poco rispetto alla gara di campionato. Ci saranno Cristiano Ronaldo e Ramsey dall’inizio. Out Bernardeschi dopo la botta presa contro l’Atalanta. Davanti a Szczesny solita linea a quattro composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e De Sciglio. Pjanic metronomo del centrocampo. Dybala verso la panchina con Higuain favorito per affiancare CR7. L’Atletico Madrid si affida all’ex Morata alle cui spalle dovrebbero esserci Joao Felix e Correa. Capitan Koke dirigerà il centrocampo. Dietro, out Savic. Oblak in porta.

Juventus-Atletico Madrid streaming e diretta tv – La gara Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport al canale 253 del satellite e sy Sky Sport Arena al canale 204 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it.