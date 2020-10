Juventus-Barcellona diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Barcellona si gioca questa sera mercoledì 28 ottobre 2020 a Torino per la seconda gara del Girone di Champions League. Bianconeri in casa, blaugrana ospiti agguerriti con Lionel Messi pronto a conquistare il palcoscenico anche senza la persona sfida con Cristiano Ronaldo, ancora fermo per la positività al coronavirus.

Juventus-Barcellona, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise per entrambe le squadra con la Juventus che ha ancora un dubbio relativo all’impiego di Bonucci, non al top dopo il risentimento muscolare avuto in campionato. Pirlo dovrebbe schierare Szczesny in porta; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta in difesa; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa in mezzo al campo; Dybala e Morata in avanti. Il Barcellona di Koeman risponderà con una squadra con ben due ex. In porta Neto prenderà il posto di Ter Stegen. Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba saranno i difensori con Piqué squalificato; Pjanic e De Jong in mezzo al campo; Dembele, Messi e Ansu Fati potrebbero agire alle spalle di Griezmann che avrebbe dunque una chance dall’inizio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembele, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Barcellona si giocherà, come detto, oggi mercoledì 28 ottobre 2020 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21. La sifda di coppa tra bianconeri e bluagrana sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. Appuntamento con lo studio del prepartita di Champions League Show a partire dalle ore 20. Per chi non avesse Sky, la partita della Juventus sarà visibile in chiaro in tv anche su Canale 5.

Ma esistono altri modi per vedere live la gara di Coppa Juventus-Barcellona. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now TV che permette di assistere ai programmi televisivi dell’emittente satellitare, acquistando uno dei pacchetti disponibili. Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su Mediaset Play.