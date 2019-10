Juventus-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali

In campo questa sera, martedì 1° ottobre, alle ore 21 Juventus e Bayer Leverkusen, che daranno vita alla seconda giornata del proprio girone di Champions League. Mister Sarri per l’undici bianconero sceglie Higuain prima punta, come previsto, e Bernardeschi esterno destro al posto di Ramsey, che era il favorito numero uno. Per quanto riguarda la formazione ospite, non ci saranno dal primo minuto Dragovic e Amiri, al loro posto mister Bosz sceglie Wendell in difesa e Demirbay a centrocampo. Il talento Havertz sostiene Alario insieme a Volland.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tah, S. Bender, Wendell; L. Bender, Baumgartlinger, Aranguiz, Demirbay; Havertz, Volland; Alario. All. Bosz