Juventus-Bayer Leverkusen streaming e diretta tv in chiaro, dove vedere il match oggi 1 ottobre

Juventus-Bayer Leverkusen seconda gara del girone di Champions League. Si gioca oggi, martedì 1 ottobre 2019 all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio fissato per le ore 21. Bianconeri reduci dal pareggio contro l’Atletico Madrid nella prima sfida del raggruppamento, tedeschi usciti sconfitti, invece, dal match contro la Lokomotiv Mosca. Una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe le compagini per sistemare la propria posizione.

Juventus-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni – In casa Juventus, Maurizio Sarri sembra orientato per il modulo che fornisce maggiori garanzie. Sarà 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali; i terzini dovrebbero essere Cuadrado ed Alex Sandro, con Bonucci e De Ligt centrali; in mezzo al campo spazio per Khedira, Pjanic e Rabiot; Ramsey agirà alle spalle dei due attaccanti che saranno Dybala, in leggero vantaggio su Higuain, e Cristiano Ronaldo. Ospiti che verranno schierati dal tecnico Bosz con il 3-4-2-1. Hradecky in porta; Dragovic, Bender e Sinkgraven i difesa; a centrocampo Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz e Volland; mentre in avanti Havertz ed Amiri saranno i due trequartisti che ispireranno l’unica punta Alario.

Juventus-Bayer Leverkusen, streaming e diretta tv – Juventus-Bayer Leverkusen, come tutte le partite della Champions League 2019/20, verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno al canale 472 del digitale terrestre e al canale 201 del satellite e su Sky Sport al canale 252 del satellite. Gli abbonati a Sky potranno vedere Juventus-Bayer Leverkusen anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go o il sito di Sky. La gara, solamente in questa occasione, sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5. Inoltre sarà possibile seguire il match in diretta streaming per tutti sul sito Sportmediaset e solo per gli abbonati anche su Now Tv.