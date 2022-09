Juventus-Benfica, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la seconda giornata di Champions League.

Redazione ITASportPress

Juventus-Benfica si gioca oggi, mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21 per la seconda giornata del girone di Champions League. La formazione di Allegri sfiderà i portoghesi di Schmidt alla ricerca dei primi punti del raggruppamento.

Juventus-Benfica, le ultime

Ancora qualche dubbio da sciogliere per la Juventus che dopo il pareggio con polemiche in campionato contro la Salernitana è chiamata a trovare la vittoria in Champions League anche a fronte del k.o. col Psg della prima giornata. Milik e Vlahovic saranno i due attaccanti del 3-5-2 che mister Allegri sembra intenzionato a schierare. Kostic e Cuadrado gli esterni. In porta ancora Perin.

Nel Benfica possibile vedere l'ex Inter Joao Mario dall'inizio nel tris di trequartisti alle spalle del centravanti Ramos. Occhio a Grimaldo sulla fascia.

Probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Benfica verrà disputata questa sera, mercoledì 14 settembre 2022, all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00. La gara di Champions League che vedrà opposte i bianconeri e le Aquile sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

L'app di Amazon Prime Video si può scaricare su smart tv di ultima generazione ure sulle console di gioco come PlayStation o Xbox. La gara potrà essere vista anche in diretta streaming. Per farlo sarà necessario scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale ufficiale effettuando l'accesso tramite pc o notebook.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.