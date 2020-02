Juventus, Bonucci: “Abbiamo sbagliato il primo tempo. Ora testa all’Inter”

Leonardo Bonucci ai microfoni di SkySport ha commentato a caldo la sconfitta di Champions contro il Lione: “Abbiamo sbagliato il primo tempo eravamo secondi su tutto. In certe partite l’errore lo paghi. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in dieci. Era un momento in cui loro sono stati bravi a farci male. Adesso mettiamo la testa a domenica e poi al ritorno dobbiamo assolutamente andare avanti. Durante il match eravamo lunghi e distanti con i reparti. L’aggressività te la da la testa”.

CASO MATUIDI – “Non ho ripreso Matuidi, gli ho solo detto che anche chi sta in panchina aiuta la squadra. Dobbiamo far squadra anche in queste piccole cose che fanno la differenza”.