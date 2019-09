Juventus, Bonucci: “Capitano in Champions League, mi vengono i brividi…”

Pochissime ore alla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. I bianconeri, dopo l’opaca prestazione contro la Fiorentina in campionato, sono chiamati a dare un segnale per ribadire la propria candidatura alla vittoria finale del torneo. Di fronte, però, ci sarà una squadra che vorrà vendicare l’eliminazione subita agli ottavi di finale nella scorsa stagione proprio per mano di Cristiano Ronaldo e compagni. Prima della gara, ai microfoni di JTV, ha parlato il difensore Leonardo Bonucci.

RICORDI – “Se torno indietro con la memoria a quando indossavo la maglia con le stelle gialle per la finale del ’96, mi vengono i brividi a pensare che oggi sono il capitano della Juventus in quella stessa competizione…”.

LEADER – “Ho degli obblighi, devo essere un esempio e devo aiutare i miei compagni. Loro mi daranno sempre qualcosa in più, come io farò con loro”.