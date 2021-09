Juventus, Bonucci: “Normale avere momenti difficili. Bisogna crescere in fretta”

Leonardo Bonucci si sofferma sul momento della Juventus in campionato

La Juventus è chiamata al riscatto in Champions League dopo la pessima partenza in campionato. Leonardo Bonucci spiega ai microfoni di Sky Sport le sue sensazioni: "Ci possono essere momenti complicati nella stagione, è normale. Noi dobbiamo essere al di sopra di questi eventi senza parlare e trovando le giuste motivazioni. Sappiamo cosa possiamo dare in più, c'è solo da fare squadra e lavorare. Per quanto riguarda il match di domani, non tutto il rispetto non dobbiamo guardare al Malmoe ma a noi stessi. Dobbiamo vincere perché potrebbe essere il bivio della stagione, poi penseremo a domenica quando dovremo affrontare un'altra grande partita. Noi dobbiamo continuar a far quello che sappiamo fare meglio. Abbiamo delle responsabilità nei confronti della squadra e della società e in campo dobbiamo essere da esempio. Serve una crescita veloce da parte di tutti quanti e tutti dobbiamo dimostrare di valere la maglia che indossiamo".