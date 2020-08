Juventus, Buffon amaro: “Ogni stagione sembra quella giusta per la Champions ma…”

Gianluigi Buffon dice la sua dopo l’eliminazione della sua Juventus dalla Champions League ad opera del Lione. Una vittoria per 2-1 non è bastata alla squadra di Sarri trascinata da Cristiano Ronaldo per ribaltare l’1-0 subito all’andata. Il portiere della Vecchia Signora ha commentato a Sky Sport la gara e l’esito della stagione…

Buffon: “Ogni anno sembra quello buono ma…”

“Non siamo arrivati dove pensavamo e dove volevamo, c’è tanta amarezza”, ha ammesso Buffon a caldo. “Ogni volta che si parte l’idea è sempre quella di sognare dove non siamo mai riusciti. Sembra sempre la stagione buona, poi bisogna fare i conti con tante cose. La mancata qualificazione contro il Lione è stata condizionata dalla sconfitta dell’andata. Sul 2-1 ci credevamo”.

E sul suo ruolo all’interno del gruppo: “Aldilà del ruolo di campo, penso di avere un serbatoio adeguato di esperienza per poter capire che in questi momenti qualche ragazzo è talmente abbattuto e deluso che magari non avrebbe neanche le parole giuste o qualche spunto da dare. Il mio ruolo è anche quello di far vedere che ci sono”. “Le prestazioni di questa stagione? Alcune volte le scintille vengono causate quando meno te l’aspetti, quest’anno non è mai scoccata veramente. C’è la consapevolezza che qualcosa vada smosso e qualche giovane rimpolpi la rosa. Credo che questo sia un processo che ogni squadra debba intraprendere se vuole vincere”.

