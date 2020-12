Juventus, Buffon avverte: “Stiamo trovando la nostra identità”

La Juventus si impone sul campo del Barcellona. I bianconeri sono anche in testa al loro girone grazie al 3-0 finale e alla differenza reti negli scontri diretti con i catalani.

LE PAROLE DI BUFFON

Il portiere bianconero Gianluigi Buffon analizza la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport”Penso che per noi sia un’iniezione di fiducia importante. Venire qui con tutti gli sfavori del pronostico e ribaltare uno 0-2 è clamoroso. Sono molto fatalista e penso che le cose non avvengano per caso. Ripenso alla sfida contro il Real Madrid con il 3-0 poi sfumato nel finale. Stavolta è andato tutto per il verso giusto. In un percorso ci sono alti e bassi. A volte bisogna passare per partite sotto tono e gare esaltanti. Dobbiamo trovare un’identità ben precisa. Senz’anima non si può vincere nemmeno a biliardino. Ogni tanto riusciamo a esprimerci al meglio delle nostre possibilità”.