Juventus, caos dopo il pari con l’Atletico: Cuadrado nel mirino dei compagni, ma Bonucci lo difende

Pareggio amaro, quello maturato dalla Juventus contro l’Atletico Madrid al debutto stagione in Champions League. Dopo essere andati in vantaggio con due gol di scarto, i bianconeri si sono fatti raggiungere dalle reti di Savic ed Herrera. Gol che, stando ai rumors, alcuni calciatori della Vecchia Signora avrebbero attribuito ad errori di Juan Cuadrado, tra l’altro autore della prima rete dei torinesi.

RETROSCENA – Al fischio finale al Wanda Metropolitano, si sarebbe accesa una piccola discussione attorno al colombiano, accusato dai compagni di squadra di essere responsabile di alcuni errori sulle azioni che hanno portato ai gol dell’Atletico Madrid. Situazione complessa che sarebbe stata messa a tacere da Bonucci. Il capitano nella serata di ieri, è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport spiegano l’accaduto e facendo intendere che effettivamente qualcosa sia successo: “Abbiamo fame di vittoria, gli screzi tra compagni sono panni che si lavano in casa, non è colpa di uno o dell’altro su un gol preso: si prendono delle posizioni e si fanno rispettare anche tra noi, ci si aiuta. Dobbiamo trarne insegnamento per far sì che questa squadra diventi insuperabile”. Parole da vero leader che però potrebbero non bastare in casa Juventus per superare l’amarezza di una vittoria sfumata.