Juventus-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions League dei bianconeri valida per la seconda giornata del girone

Redazione ITASportPress

Juventus-Chelsea si gioca questa sera, mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21. La sfida dei bianconeri sarà la seconda del girone di Champions League. Gli uomini di Allegri sfideranno i campioni in carica del torneo guidati dal tedesco Tuchel.

Juventus-Chelsea, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Chalobah, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku.

Dove vedere il match

Juventus-Chelsea , sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà come detto oggi mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.00.

Il match che vedrà protagoniste Juventus e Chelsea verrà trasmesso in esclusiva da Prime Video, ovvero la piattaforma di Amazon che si è garantita i diritti della miglior partita di ogni mercoledì in programma in Champions League.

La partita sarà visibile tramite le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su ogni tipologia di televisore collegandolo ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick. Inoltre Juventus-Chelsea sarà disponibile anche su SkyQ ma solo per i clienti abbonati ad Amazon Prime Video.

La sfida di Champions League dei bianconeri della Juventus verrà trasmessa in streaming da Prime Video e sarà visibile anche su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone. In questo caso basterà accedere al sito ufficiale di Prime Video o in alternativa utilizzare l’apposita app per vedere senza problemi la gara di coppa.