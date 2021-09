Juventus, Chiellini: “Contro il Chelsea, gara più facile da preparare”

Giorgio Chiellini fa il punto della situazione in casa Juventus alla vigilia del match contro il Chelsea

La Juventus prova a dare una scossa alla sua stagione dopo un avvio difficile. Domani i bianconeri affronteranno il Chelsea campione d'Europa nella seconda gara della fase a gironi. In caso di vittoria, la formazione di Massimiliano Allegri farebbe un balzo deciso verso gli ottavi di finale. Giorgio Chiellini ha espresso il suo punto di vista in conferenza stampa: "Domani sarà una gara più facile di quelle fatte ultimamente, il mister sarà d'accordo con me. L'attenzione è massima, tutto è portato ai livelli massimi: giochiamo la prima in casa contro i Campioni d'Europa, sarà bella e stimolante. Tutto l'ambiente non vede l'ora, noi in primis, di vivere questa grande serata. Obiettivi? Da marzo si apre una nuova stagione, tutto può cambiare tra sorteggi e condizioni. In campionato e in Coppa ora è inutile pensare a dove saremo. Dobbiamo lavorare, migliorare, consapevoli di dover crescere e delle nostre qualità con la giusta prospettiva e consapevolezza. Dybala? Paulo è fondamentale per noi, inutile negarlo. Siamo una squadra che ha tutto per sopperire alla sua assenza. Abbiamo una rosa valida che si farà trovare pronta e sopperirà alla sua assenza. Uno dei migliori pregi del mister è non piangersi addosso, cercando nuove soluzioni e faremo anche nei prossimi problemi che avremo".