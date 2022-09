Juventus, cori razzisti a Parigi e la Uefa minaccia chiusura Allianz

Tifosi della Juventus nel mirino della Uefa per cori giudicati discriminatori e razzisti, anche contro i napoletani e anche qualche saluto romano a Parigi in occasione della trasferta di Champions League del 6 settembre scorso. Atteggiamento deplorevole, se n'è tanto discusso dopo la pubblicazione di diversi video sui social, e per questo la UEFA ha deciso di punire il club bianconero con una multa di 15 mila euro. Ma non solo. Come si apprende da un comunicato ufficiale, la Juventus è stata sanzionata con una chiusura parziale dello Stadium (1.000 posti). Inoltre, la UEFA fa sapere che ai tifosi bianconeri sarà vietata una trasferta europea. Entrambe le sanzioni - si legge nella nota - con pena sospesa e dunque applicabili alla prossima infrazione.