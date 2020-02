Juventus, Cristiano Ronaldo ci crede: “90 minuti a Torino per ribaltare il risultato…”

La Juventus torna dalla trasferta di Lione con una sconfitta. L’1-0 subito dalla squadra di Rudi Garcia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League non è certo il risultato che i bianconeri si aspettavano. In modo particolare non se lo aspettava Cristiano Ronaldo che, da vero leader, non si abbatte e lancia la carica in vista del match di ritorno.

Attraverso il proprio account Instagram, il portoghese ha mandato un segnale ai compagni chiamandoli allo sforzo decisivo per la gara di Torino: “Non il risultato che volevamo, ma le partite di Champions League sono sempre dure”, ha scritto CR7. “Abbiamo 90 minuti per lottare a Torino e abbiamo la fiducia di potere andare avanti nella competizione”. E se lo dice l’uomo della Champions, c’è da credergli…