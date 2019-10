Juventus, Cristiano Ronaldo: “Vogliamo vincere tutto”

Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani sera, alle 21, ospiterà la Lokomotiv Mosca nella gara valevole per la terza giornata dalle fase a gironi. Queste le parole di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa.

SQUADRA – “La squadra sta facendo bene, stiamo giocando un calcio diverso, più d’attacco. Il mio ruolo è simile, ma sono felice: sono nel posto in cui voglio essere. Abbiamo un nuovo tecnico e nuovi compagni e stiamo migliorando gradualmente. Pallone d’Oro? Ho fatto una stagione fantastica, ma l’aspetto individuale non conta”.

OBIETTIVI – “Noi vogliamo vincere tutto, sia il campionato che la Champions League. Sarà difficile, ma la Juventus deve pensare in grande”.

SARRI – “Mi piace il modo in cui vuole che la squadra giochi: con lui abbiamo più possesso palla e creiamo più occasioni. C’è più fiducia rispetto allo scorso anno”.

FUTURO – “L’età per me è un numero. Non è detto che a 34 o 35 anni sei a fine carriera. Io mi sento bene, posso fare ancora la differenza”