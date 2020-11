Juventus, Cuadrado: “Stiamo migliorando, presto saremo pronti”

Allenatori che cambiano, Cuadrado che resta. Il colombiano è sempre uno degli intoccabili nella rosa della Juventus, come testimoniato dalla fiducia che Pirlo ripone nel giocatore, visto il continuo impiego. Cuadrado, ormai leader del club torinese, ha suonato la carica in vista della sfida di Champions contro il Ferencvaros: “Per noi è importante sempre fare risultato – dichiara Cuadrado ai microfoni di Sky -, avendo perso l’ultima gara sicuramente avremo ancora più carica per fare risultato e scenderemo in campo con questa consapevolezza. Attualmente siamo in costruzione, stiamo cercando di sviluppare il gioco che sta proponendo il mister e penso che piano piano si iniziano a vedere in campo le cose che stiamo provando”. Cuadrado poi evidenzia dove questa Juve deve migliorare: “Dobbiamo essere più aggressivi e ancora più squadra quando ed esempio perdiamo palla e la dobbiamo recuperare, stiamo lavorando per fare nel miglior modo possibile la pressione alta. Presto lo faremo molto bene”. Non poteva mancare una carezza di Cuadrado a CR7: “Ronaldo è molto contento, non vedeva l’ora di giocare e si è visto quando è entrato nell’ultima partita, è un’arma in più per noi”.