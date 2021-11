Juventus, Danilo: “Vogliamo rialzarci subito e vincere domani con lo Zenit”

Il calciatore bianconero ha presentato il match contro la squadra russa

Prima a punteggio pieno dopo tre giornate della fase a gironi della Champions League, la Juventus scende in campo domani sera (ore 21) contro lo Zenit San Pietroburgo con l’obiettivo di guadagnare la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Oggi Danilo ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Quella contro lo Zenit è una gara difficile e la dobbiamo affrontare nella miglior maniera possibile. La squadra è unita, siamo tutti concentrati sullo stesso obiettivo, vogliamo rialzarci subito e vincere domani. Dobbiamo pensare di partita in partita, solo così possiamo riprendere la data giusta». Il terzino brasiliano ha poi parlato della fase difensiva. «In questo momento stiamo subendo troppi gol, prima del match contro l’Inter avevamo fatto un filotto di quattro gare senza prenderne, significa che il lavoro lo sappiamo fare. Quando non abbiamo la palla dobbiamo correre e difendere i nostri gol come una finale».