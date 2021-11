Juventus, De Ligt: “Chelsea serve rimanere compatti. Rinnovo? Penso al campo”

Il difensore bianconero ha presentato il match di domani

Redazione ITASportPress

Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, ha parlato di diversi temi prima della partita di Champions League contro il Chelsea, in programma domani.

CHELSEA - Sul club allenato da Tuchel rivela: "Queste partite sono molto belle da giocare. Domani sarà fondamentale rimanere compatti. Il Chelsea è una squadra con qualità e che sa ripartire molto bene, sarà davvero difficile ma dobbiamo restare tranquilli e fare ciò che è normale per la Juve. Sarà una grande partita, noi giocheremo per rimanere primi nel girone di Champions. E' molto importante per noi".

MOMENTO - Sul ritiro della squadra: "Dopo il ritiro abbiamo capito come bisogna comportarsi per essere da Juventus. Dobbiamo essere aggressivi e morire in campo per questa maglia. Dobbiamo anche saper soffrire, da questo punto di vista contro Fiorentina e Lazio ho visto un grande spirito ed è così che dobbiamo continuare".

RINNOVO - Sul rinnovo con la Juventus: "Per il momento non ci penso. Sono concentrato sul campo e sulle partite da giocare. Siamo in un momento di difficoltà e dobbiamo concentrarci solo a fare bene. Siamo ancora a novembre e per noi in questo periodo conta solo raccogliere risultati".