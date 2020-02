Juventus, De Ligt: “In Italia siamo i più forti, possiamo vincere la Champions”

Cresce l’attesa per la gara tra Lione e Juventus, in programma mercoledì sera e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In vista della sfida, al sito ufficiale della Uefa, ha parlato il difensore bianconero Matthijs de Ligt.

LIONE – “Là ci giocano Depay e Tete, due miei compagni di nazionale. Ho giocato contro i francesi anche con l’Ajax, quindi li conosco abbastanza bene. Sono molto forti, hanno tanti giovani: noi dovremo farci trovare pronti”.

JUVENTUS – “Ambientarsi non è stato facile, in Italia si gioca anche con più uomini contro un attaccante ed è molto diverso. Questo, però, m i ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi. La Juventus è la squadra più forte d’Italia e crediamo nella Champions. Sappiamo di avere dei valori, abbiamo le giuste qualità per vincerla, ma ci sono molte squadre attrezzate”.

