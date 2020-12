Juventus-Dinamo Kiev diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Dinamo Kiev si gioca questa sera mercoledì 2 dicembre 2020 per la quinta giornata del girone di Champions League. Bianconeri già qualificati ma a caccia dei tre punti per giocarsi il primo posto. Fischio d’inizio alle ore 21.00

Juventus-Dinamo Kiev, le probabili formazioni

Obiettivo tre punti e dunque nessun turnover per la squadra di Pirlo. Szczesny in porta; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro in difesa. Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey in mezzo al campo. In avanti Morata con Cristiano Ronaldo. Gli ucraini della Dinamo Kiev scenderanno in campo con Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk; Tsygankov, Shaparenko, De Pena; Verbic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk; Tsygankov, Shaparenko, De Pena; Verbic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara tra Juventus e Dinamo Kiev si giocherà come detto oggi mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21. Appuntamento allo Juventus Stadium di Torino a porte chiuse. L’arbitro dell’incontro sarà una donna, la bravissima francese Stéphanie Frappart.

Juventus-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (252 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro su Mediaset. Per chi volesse vedere la sfida dei bianconeri in streaming live, potrà usufruire di Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e utilizzabile anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire la sfida di Champions tra Juventus e Dinamo Kiev si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.