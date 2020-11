Juventus-Dinamo Kiev, prima volta di arbitro donna per i bianconeri

Sarà la francese Stephanie Frappart a dirigere Juventus-Dinamo Kiev match del quinto turno di Champions League. Il fischietto donna dopo l’esordio nella UEFA Europa League, ora tocca alla massima competizione europea per club. Frappart (37 anni a dicembre) non è stata la prima donna designata per arbitrare una gara delle competizioni UEFA maschili. Questo onore spetta a Nicole Petignat, che tra il 2004 e il 2009 ha diretto tre partite di qualificazione alla Coppa UEFA. A luglio dello stesso anno, la direttrice di gara francese ha avuto l’onore di arbitrare la finale di Coppa del Mondo FIFA femminile tra Stati Uniti e Olanda a Lione. Frappart ha anche diretto la semifinale di UEFA Women’s EURO 2017 tra Olanda e Inghilterra.