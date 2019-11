Juventus, Dybala: “Martedì contro l’Atletico avremo un vantaggio”

Dopo il gol all’Atalanta, per l’attaccante della Juventus Paulo Dybala il pensiero va all’impegno di Champions League con l’Atletico: «Avevamo preparato la partita con l’Atalanta sapendo che sarebbe stata difficile. Ma noi sappiamo capire i momenti di difficoltà, e poi fare male. La mia duecentesima presenza in A? Mi emoziona il percorso che ho fatto in questi anni, sono soddisfatto per quello che sto facendo, e penso alle prossime duecento…». E ora testa alla Champions League: «Sappiamo cosa significa l’appuntamento di martedì. L’Atletico battaglia tanto ma noi saremo in casa, con il nostro pubblico».