Juventus, è emergenza col Benfica. 20 convocati e formazione fatta

Sono venti i convocati di mister Allegri per la partita di domani della Juventus a Lisbona contro il Benfica. La comitiva bianconera è partita senza Pogba, Chiesa, Di Maria, Paredes, Bremer e De Sciglio. Assenze pesanti in una partita decisiva per il cammino in Champions della Juventus. Il tecnico non ha possibilità di scegliere visto che ha perso tanti uomini e in difesa Bonucci e Danilo sembrano sicuri del posto, l’unico ballottaggio può essere tra Alex Sandro (il brasiliano è fresco, essendo entrato solo nella ripresa contro l’Empoli). La formazione sembra fatta con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne, mentre in mezzo a centrocampo Locatelli farà il regista e McKennie e Rabiot agiranno ai suoi lati. Forse sarà utilizzato dal 1' Miretti, che ha fatto bene contro l'Empoli. Linea avanzata con Kean in panchina e Milik accanto a Vlahovic.