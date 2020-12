Juventus, ecco il più probabile avversario di Champions League agli ottavi

Giorno 14 dicembre alle 12 a Nyon si terrà il sorteggio che definirà gli ottavi di finale di Champions League. Per l’Italia solo la Juventus ha vinto il girone e avrà un vantaggio non indifferente visto che le seconde classificate non sono certamente il Bayern Monaco, il Liverpool o il Manchester City. Il sorteggio non sarà ancora integrale visto che va tenuto presente che le squadre dello stesso girone non possono incontrarsi così come quelle dello stesso paese, fattori che alterano il calcolo delle probabilità. Una cosa sembra certa: la Juventus pescherà al 95% una squadra spagnola o una tedesca. L’eccezione è rappresentata dai portoghesi del Porto. I bianconeri infatti escludendo dalle otto seconde la Lazio, l’Atalanta e il Barcellona, potranno incontrare il Lipsia, il Borussia M’Gladbach, il Siviglia e l’Atletico Madrid e appunto i lusitani. I bianconeri hanno già affrontato tutte le squadre in passato nelle coppe tranne una: il Lipsia. Questa sfida potrebbe essere l’inedito in Champions League per la squadra di Pirlo. Considerando che ci sono molte limitazioni per Bayern ma soprattutto per il Real Madrid che dall’urna di Nyon potrà essere abbinato solo a 4 delle seconde, ecco che è superiore al 23% la probabilità che la Juventus venga abbinata al Lipsia.

Qualificate come prime Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus

Paris Saint Germain Qualificate come seconde possibili avversarie della Juventus Atletico Madrid

Borussia Monchengladbach

Porto

Atalanta

Siviglia

Lazio

Barcellona

Lipsia