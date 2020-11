Juventus-Ferencvaros diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Ferencvaros si gioca oggi martedì 24 novembre 2020 alle 21.00 per la quarta giornata di Champions League. La squadra bianconera punta a consolidare la propria posizione nel raggruppamento di Coppa e cercherà i tre punti contro i modesti giocatori ungheresi.

Juventus-Ferencvaros, le probabili formazioni

Dopo aver cambiato qualche uomo in campionato nel bel successo contro il Cagliari, la Juventus di Pirlo proverà a schierare l’undici migliore facendo, però, i conti anche con l’emergenza difesa. In porta ci sarà Szczesny. Pacchetto arretrato composto da Cuadrado, de Ligt, Danilo e Alex Sandro. In mezzo McKennie, Arthur e Bentancur. In avanti con Cristiano Ronaldo potrebbero esserci Dybala e Bernardeschi con Morata che avrebbe un turno di riposo. Per il Ferencvaros possibile 4-2-3-1 con Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin, Somalia; Zubkov, Siger, Uzuni; Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, C. Ronaldo.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin, Somalia; Zubkov, Siger, Uzuni; Nguen.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Ferencvaros si giocherà, come detto, oggi martedì 24 novembre 2020 alle ore 21. Appuntamento allo Juventus Stadium di Torino per assistere al match che sarà come al solito in questa stagione senza tifosi a causa della pandemia da coronavirus. La gara tra Juventus e Ferencvaros sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Non ci sarà la visione in chiaro per tutti.

Sarà come sempre disponibile anche la visione della sfida dei bianconeri in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa per Juventus-Ferencvaros sarà possibile seguire l’evento anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.