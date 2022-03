Juventus fuori dalla Champions: l’Inter ringrazia e incassa di più…

Maggiori ricavi per i nerazzurri dai diritti tv legati al torneo europeo

L'uscita dalla Champions League della Juventus fa felice le altre italiane ed in particolare l' Inter . Si parla di introiti da diritti tv che, in caso di proseguimento del torneo da parte della Vecchia Signora, sarebbero stati suddivisi in modo differente. Ora, con l'addio al torneo agli ottavi, i nerazzurri ma anche Milan e Atalanta ringraziano.

Una prima parte di tali ricavi è legata al piazzamento in campionato nella stagione precedente delle quattro società partecipanti. La seconda, invece, fa riferimento al numero di partite che ogni singolo club disputa in Champions in stagione in rapporto al numero di gare totale giocate dalle squadre della stessa nazione.