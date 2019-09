Juventus, furia Emre Can: “Esclusione dalla lista Champions? Avvisato con una telefonata…”

Problemi in vista per la Juventus dopo l’invio della lista dei giocatori per la fase a gironi di Champions League. Uno dei grandi esclusi, il centrocampista Emre Can è su tutte le furie.

Parlando ai media tedeschi dal ritiro della Nazionale, come riporta la Bild, il giocatore è davvero arrabbiato e confuso e minaccia provvedimenti al suo ritorno in Italia.

FURIBONDO – “Sono arrabbiato, davvero tanto arrabbiato”, ha detto Emre Can. “Ho saputo della mia esclusione con una chiamata. Una telefonata di un minuto e senza alcuna spiegazione. Quando tornerò in Italia parlerò con la società e trarrò le mie conclusioni. Mi era stato promesso qualcosa di diverso dal club, e adesso…”.