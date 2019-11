Juventus, Higuain: “Sarri? Con lui le migliori stagioni della mia carriera”

E’ un Gonzalo Higuain di nuovo protagonista, quello visto fin qui in questa prima parte di stagione con la maglia della Juventus. L’argentino ha realizzato una doppietta decisiva nella gara di sabato contro l’Atalanta, il modo migliore per presentarsi alla gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, in programma domani sera all’Allianz Stadium alle 21. Una sfida che il Pipita ha così presentato in conferenza stampa.

FELICITA’ – “Mi sento felice, non solo per essere rimasto, ma anche per come sono stato trattato da società e compagni quando sono tornato. Volevo dimostrare il mio valore, ma la stagione è ancora lunga”.

DYBALA – “Dualismo con Dybala? Va accettato, ogni opportunità che viene concessa va sfruttata al massimo”.

SARRI – “Con Maurizio ho vissuto le stagioni migliori della mia carriera. So quello che vuole e sono felice di lavorare con lui”.

ATLETICO – “E’ una squadra che va rispettata. Sarà una partita molto diffiicle, loro verranno qui per chiudere il discorso qualificazione mentre noi scenderemo in campo per conquistare il primo posto”.

RONALDO – “Sappiamo cosa rappresenta Cristiano: è un vincente, uno che contagia. A me piace giocare con i campioni, sono felice di averlo ritrovato”.