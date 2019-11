Juventus, il retroscena sulla punizione di Dybala: “Avevamo pianificato di calciare diversamente, ma…”

Man of the match della sfida dell’Allianz Stadium contro l’Atletico Madrid. Paulo Dybala ha trascinato la Juventus con una punizione di sinistro magica che ha trafitto Oblak e ha regalato 3 punti nel girone e primo posto matematico.

La Joya bianconera si è presa le prime pagine odierne dei quotidiani italiani, ma dietro il calcio piazzato magistrale si nasconde un segreto. A raccontarlo è lo stesso attaccante argentino ai microfoni del sito ufficiale della UEFA: “È stato un bel gol da una posizione difficile: l’angolo era stretto, c’erano molti giocatori davanti a me. Inizialmente avevamo pianificato qualcos’altro, ma poi ho scelto il tiro e per fortuna è andato dentro. Personalmente mi sento in buona forma, cerco di dare il massimo e a volte posso rischiare qualcosa di un po’ più audace: sono in un buon momento e voglio sfruttarlo al massimo, ha confidato Dybala.