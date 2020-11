Juventus, ‘Joya’ doppia: Dybala segna e… chiede la doppietta alla Uefa

Paulo Dybala ha ritrovato il gol e soprattutto il sorriso. Il numero 10 della Juventus è stato tra i protagonisti della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, valida per la terza giornata del girone di Coppa. L’argentino, apparso in difficoltà dal punto di vista fisico nelle ultime uscite della Vecchia Signora, ha finalmente timbrato il cartellino per una volta… e mezzo. Infatti, oltre alla sua rete, ha provocato l’autogol di Dvali. Nonostante tutto, la Joya ha provato a “far sua” anche quella marcatura.

Dybala: gol e sorrisi social

Come si vede sui social, e precisamente sul suo profilo Twitter, Dybala ha esultato per la serata vincente della Juventus e per la sua rete e ha colto l’occasione per rispondere ad un tweet del profilo ufficiale della Uefa Champions League che ne esaltava la prova chiedendo l’assegnazione del secondo gol. “Per festeggiare potete darmi anche la doppietta?”, ha scritto la Joya. Da sottolineare come il 10 argentino sia diventando, grazie al gol messo a segno nella notte, l’unico calciatore bianconero ad aver realizzato una marcatura nelle ultime sei edizioni della Champions per la Juventus.