Juventus-Lione il 7 agosto, la Uefa smentisce: “Nulla di deciso”

Il Coronavirus ha lasciato in sospeso non solo i campionati nazionali, ma anche le Coppe Europee. La Champions League è divisa a metà tra chi ha già giocato andata e ritorno e chi, come Napoli e Juventus, deve invece chiudere la pratica. Per la Juventus non si tratterà sicuramente di una passeggiata considerata la sconfitta rimediata in Francia.

AULAS – Nelle scorse ore il presidente del Lione Aulas aveva anticipato che la gara si sarebbe giocata il 7 di agosto: “La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse”. Un’anticipazione che però non ha trovato conferme dalla Uefa che, tramite un portavoce, ha smentito il tutto: “Nulla è stato deciso, niente di niente”. Resta quindi ancora l’incognita del recupero, anche se l’organizzazione guidata da Ceferin ha voluto dare precedenza ai campionati nazionali.