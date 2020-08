Juventus-Lione diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Lione si gioca oggi alle 21.00 la sfida di Champions League valida per gli ottavi di finale di ritorno. I campioni d’Italia devono ribaltare il risultato dell’andata in favore dei francesi (1-0) e per farlo si affidano all’uomo della Coppa: Cristiano Ronaldo. Gli ospiti di Rudi Garcia, dopo una stagione senza brillare, sognano il grande colpo e di proseguire nel torneo.

Juventus-Lione, le probabili formazioni

La Juventus di Sarri dovrebbe schierarsi col 4-3-3. Szczesny in porta. Danilo, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Pjanic al centro del campo con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. Cuadrado potrebbe essere avanzato in attacco con Higuain e Cristiano Ronaldo. Attenzione al Lione che col suo 3-5-2 non solo difenderà il vantaggio conquistato all’andata, ma proverà a colpire segnando una rete in trasferta. Davanti a Lopes ci saranno Denayer, Marcelo e Marcal. Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar e Cornet al centrocampo. Attacco comporto dal pericoloso Depay e da Dembelé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Juventus-Lione sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport al numero 252 del satellite e su Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre. La gara sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Aldo Serena. Per chi non avesse modo di seguire la partita sul piccolo schermo, come sempre potrà godere dello spettacolo della Champions League anche in streaming.

Gli abbonati Sky, infatti, potranno vedere la partita in streaming attraverso il servizio Sky Go mentre, in modo del tutto gratuito, sarà possibile seguire la diretta di Canale 5 su Mediaset Play. Entrambi i servizi sono disponibili anche per dispositivi portatili quali smartphone, tablet, pc e notebook.



