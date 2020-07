Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: ufficiali date e orari

Il sorteggio di Champions è stato poco benevolo con le italiane. L’Atalanta ha pescato il Paris Saint-Germain ai quarti, una sfida interessante, ma che sulla carta vede sfavorita la squadra di Gasperini. Non migliore sicuramente il sorteggio per Juventus e Napoli ancora impegnate con la gara di ritorno degli ottavi di finale. I bianconeri in caso di quarti affronteranno la vincente di Real-Manchester City, mentre i partenopei una tra Chelsea e Bayern Monaco.

OTTAVI DI RITORNO, UFFICIALI DATE E ORARI

C’era ancora qualche incertezza attorno alle date in cui far disputare gli ottavi di ritorno e la scelta è ricaduta sulla prima settimana di agosto. Juventus e Napoli infatti hanno ufficializzato data e ora delle loro partite. I bianconeri scenderanno in campo il 7 agosto alle ore 21, mentre il Napoli l’8 sempre alle 21.