Juventus-Lione, i due rigori concessi scatenano il web: “Arbitraggio scandaloso”

È polemica sui social per l’arbitraggio di Felix Zwayer durante il primo tempo di Juventus-Lione. L’arbitro tedesco è stato protagonista in negativo dopo due penalty piuttosto dubbi concessi alle due squadre. Il primo fischiato al Lione dopo un intervento che sembrava sul pallone da parte di Bentancur, mentre il secondo concesso alla Juventus dopo un presunto tocco di mano di Depay in barriera.

ZWAYER BERSAGLIATO SUI SOCIAL

Dopo la fine della prima parte, su Twitter si sono scatenati i commenti riguardo la direzione arbitrale di Zwayer. Sono in molti a scagliarsi contro il direttore di gara tra cui anche qualche noto opinionista. Questo il commento di Fabrizio Biasin: “Una follia dietro l’altra, quest’arbitro è da Trofeo Birra Moretti”. E poi ancora: “Ma cosa fa quest’arbitro? Ma è matto?!? Non è mai rigore nemmeno questo. Depay non può tagliarsi il braccio. Arbitraggio scandaloso”, “Altro rigore totalmente inventato, compensazione? Ok ma più che altro arbitro incredibilmente indegno”.