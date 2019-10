Juventus-Lokomotiv Mosca streaming e diretta tv, dove vedere la gara oggi 22 ottobre

Juventus-Lokomotiv Mosca, fischio d’inizio ore 21,00. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino la terza gara del girone D di Champions League. I bianconeri cercano un altro risultato utile per confermarsi in testa al raggruppamento. Dal canto loro, i russi, proveranno ad essere la sorpresa dopo aver vinto la prima partita contro il Bayer Leverkusen e perso contro l’Atletico Madrid.

Juventus-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni – La Juventus arriva dalla vittoria in campionato contro il Bologna. Torna tra i pali Szczesny. Davanti al polacco ci saranno Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. In mezzo al campo spazio a Matuidi, Pjanic, Khedira. Ramsey si gioca un posto con Bernardeschi. In avanti Cristiano Ronaldo con Dybala, favorito su Higuain. Per gli ospiti sono diverse le defezioni: in attacco non ci sarà Djordjevic: spazio a Eder dal 1′. A centrocampo con Joao Mario e Krychowiak ecco Barinov e Alexey Miranchuk, con Murilo diga davanti alla difesa. Linea a quattro dietro con Ignatijev, Höwedes, Corluka e Rybus. Tra i pali Guilherme.

Juventus-Lokomotiv Mosca, streaming e diretta tv – La partita tra Juventus-Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in diretta esclusiva soltanto su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno numero 201 del satellite e numeri 472 e 482 del digitale terrestre, e Sky Sport al numero 252 del satellite. Per gli abbonati, sarà possibile seguire la partita live anche in diretta streaming su Sky Go disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet. Juventus-Lokomotiv Mosca inoltre sarà a disposizione in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.