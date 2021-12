Juventus-Malmo, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:45 la sfida di Champions

Juventus-Malmo , match valido per la sesta giornata del Gruppo H di Champions League , si giocherà oggi mercoledì 8 dicembre 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:45.

La sfida tra Juventus e Malmo verrà trasmessa in diretta streaming su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Per chi desiderasse vedere la partita in diretta streaming potrà farlo con Sky Go: basterà collegarsi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.